Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
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Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi

02.12.2020 11:44 | Son Güncelleme: 02.12.2020 12:35

Son dakika haberi: İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı iki ilçede düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda toplamda 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı iki ilçede düzenlenen operasyonda farklı miktarlarda toplamda 230 kilogram metamfetamin ele geçirildi. 2020 yılındaki en yüksek miktardaki metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt ve Büyükçekmece'de 3 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Polis baskında 3'ü İranlı, 1'i Türk olmak üzere 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda battaniyeler altına saklanmış 15 kilo 4 gram kristal metamfetamin ile bir iş yerinde saklanmış 215 kilo 750 gram sıvı halde metamfetamin ve 60 gram jel halde metamfetamin olmak üzere 230 kilo 814 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan sanıklardan 3'ü adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakılırken, kimyager olan O.R., "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ele geçirilen uyuşturucu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube'de sergilenirken, ele geçirilen metamfetaminin 2020 yılında yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi
Son dakika haberleri... İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Rekor miktarda metamfetamin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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