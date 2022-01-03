İstanbul'da online saadet zinciri iddiasıyla 100 milyonluk vurgun

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selman Ay tarafından sunulan şikayet dilekçesinde; "Hik Online" isimli uygulamasına üye olduğunu anlattı. Hesabındaki parayı yüksek kar vaadiyle sisteme aktardığını söyleyen şikayetçi, "15, 60, 180 ve 365 gün vadelerle kar payı veriyorlardı. Günlük çekilecek para 269 liraydı 2-3 gün çektim ve parayı verdiler. Onun dışında birebir bonus vermeye başladılar. 5 bin liraya 5 bin lira bonus veriyorlardı. Biz para çekme talebinde bulunduk ancak yoğunluk olduğu için gecikme olduğunu söylediler. Daha sonra devletin yüzde 5 vergi aldığını öderseniz ödemenizi alırsınız diye söylediler. Bunu yatırıp talepte bulunduk ancak hesabımıza para girişi yapılmadı. Gruplara engelleme koydular, kimseye ulaşamıyoruz. Şüpheliler hakkında gerekli kamu davasının açılmasını talep ediyorum" denildi.

"100 MİLYON LİRA ÜZERİNDE BİR VURGUN SÖZ KONUSU"

"SİSTEM CİDDİ MİKTARDA KAR ORANI VAAT EDİYORDU"

"GEREKSİZ PROBLEM ÇIKARMAYAN"

25 Aralık Cumartesi günü sosyal medyada genel müdürlükten yapılan bir açıklama paylaşıldı, "Platform adına sözler veriyorum. Tüm kullanıcı para çekme işlemleri yarın hesaba ulaşacak. Herkesin platformun son güncellemesini ve optimizasyonunu hatırlayacağına inanıyorum. Platformumuzda herhangi bir problem yoktur. Tek yapman gereken sabırlı olmak. Endişeleri anlıyorum ama lütfen sakin ol. USDT yatırımı aşırı yoğunluk nedeniyle 0-24 saat olarak değiştirildi. Herkes sakince ve sabırla beklesin yarın herkesin hesabına parası tanımlanacak gereksiz problem çıkarmayan" şeklinde yapılan açıklamada bir gün sonra paraların yatırılacağı belirtilmesine karşın üyelerin hesaplarına herhangi ücret yatırılmadı. "Hik Online" mağdurları Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığa gelerek "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu.