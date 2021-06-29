İstanbul'da, onlarca koyunu kapalı bagajda havasız bırakarak taşıdı

İstanbul'da bir vatandaş, sıcak havalara aldırış etmeden onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı.

İstanbul'da bir vatandaş, sıcak havalara aldırış etmeden onlarca koyunu kapalı bagajda taşıdı. Bagaj kapısının açılması nedeniyle aracını kenara çeken sürücünün, koyunları yeniden bagaja sıkıştırıp yoluna devam ettiği o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Dudullu yan yol Ataşehir istikametinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, panelvan tip araç sürücüsü, kapalı kasa aracının içerisine doldurduğu onlarca koyunla birlikte seyir halinde olduğu sırada bagaj kapağı açılınca aracını sağa çekti. Sıcaklarında etkisiyle kapalı alanda havasız kalan koyunlar dışarı çıkmak isterken araç sürücüsü, hayvanları yeniden kapalı kasaya sıkıştırarak yolculuğuna devam etti.

Araç sürücüsünün hayvanların kafasına vurarak kontrol etmeye çalıştığı ve aracın bagajına kapattığı o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı