İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor
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İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor
22.05.2020 07:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 07:35

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde de devam etti.

Zaman zaman şiddetli rüzgarın da eşlik ettiği yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.

- Meteoroloji uyarmıştı

Meteorolojiden dün akşam yapılan açıklamada, "İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece saatlerinden itibaren (22.05.2020 Cuma) öğle saatlerine kadar kuvvetli (20-40 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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