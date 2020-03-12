İstanbul'da öldürülen 'İranlı ajan' cinayetinin ayrıntıları emniyet almanağında anlatıldı İstanbul'da öldürülen 'İranlı ajan' cinayetinin ayrıntıları emniyet almanağında anlatıldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan geçen yılın faaliyetlerinin yer aldığı almanakta, 'siber dünyanın harika çocuğu' olarak gösterilen ve geçen yıl İran gizli servisi tarafından öldürüldüğü...

İstanbul'da öldürülen 'İranlı ajan' cinayetinin ayrıntıları emniyet almanağında anlatıldı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan geçen yılın faaliyetlerinin yer aldığı almanakta, 'siber dünyanın harika çocuğu' olarak gösterilen ve geçen yıl İran gizli servisi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Masoud Molavi Vardanjani ile ilgili ayrıntılar dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 almanağında İran gizli servisi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Vardanjani cinayetinin ayrıntıları da yer aldı.

Uluslar arası planda "Etik Bilgisayar Korsanı" sertifikasına sahip olan İran uyruklu Masoud Molavi Vardanjani, Ecza Sokak'ta İran uyruklu Ali Asfanjani ile yürürken arkadan kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Georgia Teknik Üniversitesi'nde 'Yapay Zeka' üzerine doktora yapan suikast kurbanı Vardanjani, sıradan bir profil değildi. İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programda, çok az elektrik tüketen bir "Kağıt Lamba" yaptığını iddia etmişti. Üstelik İnsansız Hava Araçları'na yönelik çalışmalar da görev aldığı bildiriliyordu. Cinayeti ele alan makalelere göre, 2006'da Necefabad İslam Üniversitesi'ni bitiren Vardanjani, İran istihbaratına yoldaş olan "Robot Kuş"u tasarlayan bir isim olarak dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Masoud Molavi Vardanjani, 11 Ağustos'ta sosyal medya hesabından İran Devrim Muhafızları'nı kastederek, "Yozlaşmış mafya komutanlarının kökünü kazıyacağım. Dua edin, Ben bu işi yapmadan, Onlar beni öldürmesin" diye yazmıştı... 26 Kasım'da açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Molavi'nin öldürülmesi, İran rejiminin sınır aşan saldırganlığına bir örnektir" demişti. Vardanjani, uluslararası planda "Etik Bilgisayar Korsanı" sertifikasına da sahipti... Bir dönem, İran Savunma Bakanlığı'na bağlı Siber Savunma Karargahı'nın da ekip lideriydi... Kısacası, siber istihbarat ve siber güvenlik uzmanıydı. Masoud Molavi Vardanjani, "www.cybershafarat.com" adlı sitenin kurucusu ve sahibiydi...

Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Masoud Molavi Vardanjani'nin ilk olarak 2018'de illegal yollarla Edirne'den Yunanistan'a geçmek isterken yakalandığını ve sahte kimlik beyan ettiğini belirledi. Şahsın gerçek kimliğini tespit eden ekipler soruşturma kapsamında 35 kişinin ifadesine başvurdu ve 185 kişiyle yüz yüze görüştü. 90 farklı noktadan 3 TB büyüklüğünde kamera kaydı toplayan polis, toplam 320 saatlik görüntüyü büyük bir titizlikle inceledi. MİT'in ve İEM İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteğiyle yürütülen operasyonda uluslararası boyutlu suikastin 13 kişiden oluşan organize bir ekip tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı.

Almanakta yer alan bilgilere göre saldırının Türkiye ayağında 7 İranlı ve 6 Türk olmak üzere 13 kişinin bulunduğu saptandı. Emniyet ekipleri, bu şüphelilerden 12'sini farklı tarihlerde düzenlenen peş peşe operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen 3'ü İranlı toplam 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üçü İranlı, 4 şüpheli ise 'adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Saldırı anında Masoud Molavi Vardanjani'nin yanında bulunan Ali Esfanjani, eylemi gerçekleştiren ekibin lideri olarak tespit edildi. İranlı Esfanjani, aynı zamanda, maktulün Türkiye'de görüştüğü tek isimdi. İstanbul'da ikamet ettiği evinden çıkmamaya özen gösteren maktulü, çeşitli bahanelerle saldırının yapıldığı sokağa götüren Esfanjani, dosyanın tek firari ismi olarak göze çarpıyor. Polis Esfanjani'yi her yerde arıyor. İkinci isim Abdulvahap Koçak ise tetiği çeken fail. Saldırı öncesi, Ali Esfanjani ve Amin Parvazi'yle buluştuğu belirlendi. Yakalandıktan sonraki süreçte tutuklandı. İranlı Amin Parvazi, İran'daki kişilerle irtibat kuran lider isim... Aynı zamanda, gözde semtlerde döviz bürosu, turizm ofisi ve daireleri bulunan bir iş insanı. O da mahkeme tarafından tutuklandı. Tutuklanan Türkler arasında bulunan Veli Sarı, tetikçi Koçak'a susturucu takılı silahı teslim eden isim olarak dikkat çekti. Saldırıdan 5 dakika önce, silahı Harman Sokak'ta teslim ettiği belirlendi. Aynı zamanda uyuşturucu suçundan INTERPOL'ün "Arananlar Listesi"nde olduğu ortaya çıktı.

Bir diğer tutuklu Cengiz Akın ise silahı temin eden ve Veli Sarı'ya teslim eden kişi... Akın da INTERPOL'ün arama listesinde, "En Çok Arananlar Listesi"nde yer alıyor. Suçu; Hollanda'da uyuşturucu anlaşmazlığı sonucu, bir Türk'ü katletmek. Cinayet Büro, suikastın diğer ayağına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA