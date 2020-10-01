İstanbul'da öldürülen Cemal kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu? Cemal kaşıkçı nasıl öldü? Cemal Kaşıkçı ne zaman öldü?

Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı cinayeti nasıl oldu? Cemal Kaşıkçı nasıl öldü? Cemal Kaşıkçı nerede öldü? Cemal Kaşıkçı ne zaman öldü? Cemal Kaşıkçı olayı nedir?

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra haber alınamayan ve öldürüldüğü açıklanan Suudi gazeteci, köşe yazarı Cemal Kaşıkçı kimdir? Cemal Kaşıkçı neden öldürüldü? Cemal Kaşıkçı kaç yaşında ve nereli? Cemal Kaşıkçı olayı nedir?

CEMAL KAŞIKÇI KİMDİR?

Suudi gazeteci, yazar, köşe yazarı ve Al Arab News Channel'ın genel yayın yönetmeni Cemal Ahmet Kaşıkçı, 13 Ekim 1958 yılında Medine'de dünyaya gelmiştir.

İlk ve orta öğrenimini Suudi Arabistanda tamamlamıştır. Cemal Kaşıkçı, 1982 yılında Indıana State Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur.

Cemal Kaşıkçı ilk önce çeşitli Suudi gazetelerinde muhabir olarak çalıştı. OKAZ, Al Sharq Al Awsat, Al Majalla ve Al Muslimoon da dahil olmak üzere birçok gaztede muhabirlik ve editörlükyaptı. 1991 ve 1999 tarihleri arasında Al Madina isimli gazetede, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği vekilliğini görevini üstlendi.

Cemal Kaşıkçı, Afganistan, Cezayir, Kuveyt, Sudan ve Orta Doğu gibi ülkelerin medya kuruluşlarında muhabirlik görevini yerine getirdi. 1987-1995 yılları arasında eski El-Kaide lideri Usame bin Ladin ile Sudan ve Afganistan'da söyleşiler yaptı. Bu söyleşilerden Kaşıkçı muhalif kişiliği ile öne çıktı. Ardından Suudiler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü olmuştur. Bu görevi elli iki gün süren gazeteci Kaşıkçı bir makalesinin yayımlanmasının ardından Suudi Arabistan hükümeti tarafından kovuldu. Gönüllü olarak Londra'ya giden Kaşıkçı, Al Faisal'ın ekibine danışman olark katıldı.

Cemal Kaşıkçı, 2007 Nisan ayında ikinci kez Al Watan'da yazı işleri müdürü olarak çalışmaya başladı. Kaşıkçı, 2010 yılında istifa etmek zorunda kaldı.

Kaşıkçı yazdığı eleştri yazıları nedeniyle Suud Kraliyet Mahkemesi başkanı ve Ekonomik İşler ve Kalkınma Konseyi başkanlarının tepkilerini çekti. Ardından 18 Eylül 2017 yılında Suudi Arabistandan kaçmak zorunda kaldı.

CEMAL KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

El Kaide lideri Usame bin Ladin'le ropörtaj yapan Kaşıkçı, örgütün liderini anlatan yazılara imza atmıştır.İş arkadaşı Salamaeh Nematt, El Kaide ile olan ilişkisinden dolayı süekli başını belaya soktuğunu söylemektedir.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ı çok eleştiriyordu. ''Suudi Arabistan hiç bu kadar baskıcı olmamıştı.'' diyen Kaşıkçı ''Orası bizim bildiğimiz ve yaşamak istediğimiz tek yuvamız ama yine de düşman olarak biliniyoruz.'' ifadelerinin kullandı.

CEMAL KAŞIKÇI NE ZAMAN VE NEREDE ÖLDÜRÜLDÜ?

Kaşıkçı, evlilik işlemleri için gerekli belgeleri almak üzere nişanlısı Hatice Cengiz ile saat 11.50'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldi. Kaşıkçı'ya oldukça iyi muamele eden görevliler, evrakının öğlen vaktinde hazır olacağını söyledi ancak Kaşıkçı'ya o saatlerde Londra'ya uçağı olduğunu belirtmesi üzerine kendisine 2 Ekim Salı için randevu verildi. Başkonsolosluk'ta yaklaşık 1,5 saat geçiren Kaşıkçı, Londra'ya gitmek üzere ayrıldı. Başkonsolosluk görevlileri, Riyad'da cinayeti planlayan ekibe Kaşıkçı'nın başvurusunu ve tekrar geleceğini bildirdi.

''2 Ekim 2018'de infaz timindekiler Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda toplandı.Başkonsolosluk, tüm çalışanlarını, izin verip binadan çıkarttı. İnfaz timi, Kaşıkçı gelmeden önce Başkonsolosluk içindeki kameraları bozdu. Kaşıkçı, binaya girdikten sonra 7,5 dakika içinde infaz timi tarafından boğularak öldürüldü. Delilleri yok etmek için gelen Kraliyet Adli Tıp Kurumu Başkanı Tubeyki, Kaşıkçı'nın bedenini profesyonel aletlerle parçaladı. Başkonsolosluk'ta araç hareketliliği gözlendi. Birkaç araç yerleşkeden çıktı ve şaşırtmalı şekilde farklı yönlere gitti. Hatice Cengiz, Başkonsolosluk görevlilerine nişanlısı Kaşıkçı'yı sordu. Görevliler, "O zaten çıkmış, burada beklemenize gerek yok." yanıtını verdi. Cengiz, endişe içinde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay'ı ve Türk Arap Medya Derneği'ni aradı. İnfaz timi, Başkonsolosluğu gece yarısına kadar terk edip Türkiye'den ayrıldı.''

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldü.