İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi - Haberler
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda açıkladığı yeni önlemler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ile gönderdiği genelge ile hayata geçirildi.

04.04.2020 09:25 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:25
İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda açıkladığı yeni önlemler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ile gönderdiği genelge ile hayata geçirildi. Yeni alınan önlemler kapsamında 30 Büyükşehir ile akciğer rahatsızlığının en çok görüldüğü Zonguldak'ın giriş ve çıkışları kapatıldı.

30 BÜYÜKŞEHİR İLE ZONGULDAK'A GİRİŞ ÇIKIŞ KAPATILDI

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için her geçen gün yeni önlemler alınıyor. Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda tedbirleri hayata geçiren Türkiye'de yeni önlemlerden birisiyle ulaşım daha da zor hale getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada 'Dışarıya çıkma oranı maalesef hala fazla' demesinin ardından kurulun aldığı tavsiye kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiği ve Erdoğan'ın da talimatıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların gece 00.00 itibariyle durdurulmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığının göndermiş olduğu genelge ile temel ihtiyaç malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarıteslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış yapabilecek. Aldıkları izin belgeleriyle şehre giriş çıkış yapan araçlar ise 72 saat sonra tekrardan geldikleri ile dönecek.

EN ÇOK VAKA VE ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI İSTANBUL'UN GİRİŞ ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Koronavirüs salgınından Türkiye'de en çok etkilenen il olan megakent İstanbul'un giriş ve çıkışları, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 15 gün süreliğine durduruldu. Dünya genelinde Pandemi hastalık olarak ilan edilen koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için alınan önlemler saat 00.00 itibariyle hayata geçirildi. TEM Otoyolu Şekerpınar mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında polis ekipleri araç giriş ve çıkışına izin vermezken; genelge de belirtilen ayrıcalıklı olan araçların belgeleri kontrol edilerek giriş ve çıkışlarını yapmaları sağlandı. Polis, koronavirüs tedbirlerini yolculuk yapan vatandaşlara sık sık hatırlattığı gözlerden kaçmadı.

İRSALİYESİZ YÜK TAŞIYAN BİR TIR SÜRÜCÜSÜNE CEZA KESİLDİ

Genelge ile belirlenen kurallara aykırı taşımacılık yapan TIR sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Portakal yüklü TIR sürücüsüne irsaliyesinin olmadığı ve uyku süresini aştığı gerekçesiyle ceza kesildi ve çıktığı ile geri gönderildi. Bazı vatandaşların ısrarı da gözlerden kaçmayan detaylar arasındaydı. Bir vatandaş evinin İstanbul'da olduğunu söyleyerek 'Dışarıda mı kalayım abi' diye polis ekiplerine uzun süre ısrarda bulundu. Ekipler, sürücüden ilgili belgeleri E-Devlet üzerinden göstermesini isteyerek geçişini sağladı. Doktor ve diğer tıp çalışanlarının da kimliklerini göstererek geçişlerine izin verildi. Ayrıca Panama Başkonsolosluğu'na ait bir aracında geçişine gerekli belgeler istendikten sonra izin verildi.Oluşturulan kontrol noktasında Özel Harekat Polisleri de güvenlik amacıyla nöbet tutuyor.

(Hanifi Bayar/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti Haberler
Koronavirüs, ortaya çıkalı 4 ay olmadan 1 milyon insanı hasta etti
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı Haberler
Koronavirüs korkusu, alışverişte eski bir geleneği canlandırdı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart Nisan Açıklama Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: İstanbul'da olağanüstü koronavirüs önlemi hayata geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 10:40:44. #1.14#
title