İstanbul'da Okulların İlk Günü Ulaşım Ücretsiz

İstanbul'da okulların açıldığı 18 Eylül günü, toplu taşıma araçları 06.00 ile 13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.



İETT yetkilileri tarafından resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı 18 Eylül günü toplu taşıma araçları 06.00 ile 13.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek.



18 Eylül günü okul servislerinin trafiğe eklenmesiyle yaşanacak yoğunluğun önlenmesi amacıyla alınan tedbirler kapsamında İETT yetkilileri okulların açıldığı ilk gün ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.



Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:



"Okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma ücretsiz.



Okulların açılmasıyla birlikte trafiğe katılacak çok sayıda öğrenciyi göz önüne alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar uyarınca okulların açılacağı ilk gün toplu taşıma araçları saat 06.00 - 13.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Alınan karar doğrultusunda İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül 2017 Pazartesi günü; İETT, İstanbul Otobüs AŞ, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Tünel, Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçları 06.00-13.00 saatleri arasında İstanbullulara ücretsiz hizmet verecek." - İSTANBUL