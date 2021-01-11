İstanbul'da okullarda bayrak töreni yapıldı
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İstanbul'da okullarda bayrak töreni yapıldı

11.01.2021 11:59 | Son Güncelleme: 11.01.2021 12:02
İstanbul'da okullarda bayrak töreni yapıldı

İstanbul'da görev yaptıkları okullarda bayrak törenine katılan öğretmenler, İstiklal Marşı okudu.

İstanbul'da görev yaptıkları okullarda bayrak törenine katılan öğretmenler, İstiklal Marşı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı doğrultusunda yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla tüm okullarda eş zamanlı olarak bayrak töreni düzenlendi.

Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve diğer yöneticiler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Paksoy

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