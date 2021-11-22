Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

Kentte, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin ilk ara tatilinin sona ermesiyle bugün öğrenciler eğitime başladı.

Kartal Soğanlık İlkokulu öğrencileri de sabahın ilk saatlerinde velileriyle okullarına geldi. Düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler zilin çalmasıyla ilk derslerine girdi.

Üçüncü sınıf öğrencisi Zeynep Erenkara, tatilde öğretmenini çok özlediğini, okullar açıldığı için heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Tatilim çok güzel geçti. Evde ödevlerimi yaptım, kardeşimle oynadım." dedi.

Öğrenci velisi Nazır Topal da ara tatilde çocuğunun derslerine çalıştığını, oyun oynadığını ve dinlendiğini söyledi.

Çocuklarının okula girmesini bekleyen veliler de okulun önünde yoğunluk oluşturdu.