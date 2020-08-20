İstanbul'da okullarda 21 Eylül provası
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İstanbul'da okullarda 21 Eylül provası

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda' yer alan kriter ve önlemleri yerine getiren Kağıthane Anadolu Lisesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz" belgesi verildi.

İstanbul'da okullarda 21 Eylül provası
20.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:18

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği 'Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nda' yer alan kriter ve önlemleri yerine getiren Kağıthane Anadolu Lisesine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Okulum Temiz" belgesi verildi. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi provaların yapıldığı okulda, hijyen şartları ve temizlik çalışmaları an be an izlenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"nun uygulanması konusunda iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından hayata geçen projede, İstanbul'da bazı okullar 'Okulum Temiz' belgesi aldı. Bu kapsamda Covid-19 ile mücadelede İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterleri yerine getiren Kağıthane Anadolu Lisesine 'Okulum Temiz' belgesi verildi. 21 Eylül'de başlaması planlanan yüz yüze eğitim öncesi provaların yapıldığı okuldaki çalışmaları İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Yeri Sağlık Birimi İl Koordinatörü Mehmet Fatih Kurtulmuş anlattı.

Devlet okullarının Milli Eğitim Bakanlığına, özel okulların ise Türk Standartlar Enstitüsüne (TSE) başvurarak alabilecekleri 'Okulumuz Temiz' belgesi için yapılması gerekenleri sıralayan Kurtulmuş, "Okullarımızda enfeksiyonların önlenmesi ve hijyenin geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma gereği 'Okulum Temiz' programı başlatılmış oldu. Bu program bakanlığımızın iş yeri sağlık biriminin sayfasında bulunan başvuru portalıyla süreç başlatılmaktadır. Bu başvurudaki süreçte okullarımız başvuru ekranlarında bazı bilgiler istemek zorundadır. Bunlardan birincisi protokol kapsamında bir kılavuz yayınlandı. Bu kılavuzda bulunan öz değerlendirme soru listelerini alacaklar. Eksik ya da kendilerini yetersiz gördükleri alanda düzenleyici ve önleyici faaliyet başlatacaklar" dedi.

Okulda temizlik ve hijyen şartlarının sürekli kontrol edeceğini vurgulayan Kurtulmuş, "Okulumuz açık olduğu süre içerisinde okulumuzda yapılacak olan hijyen ve temizlik çalışmaları hakkında detaylı bir planlama olacak. Hangi alanlarda hangi tür temizlikler olacak. Hangi şartlarda yapılacak. Hangi sıklıklarla yapılacak. Bunlar belirtilecek. Bunlarda sisteme yüklenecek. Sonrasında ise standart önlem faaliyetleri olacak. Sosyal mesafeyi sağlama, teması engelleme, hijyen gibi standart şartları sağlayacağız. Bunları da sisteme yükleyeceğiz" dedi.

En son aşamada alınacak olan önlemlerden bahseden Kurtulmuş, "Okulda eğitim sırasında bir öğrencimizde, öğretmenimizde ya da bir çalışanımızda Covid-19 teşhisi ya da Covid-19 şüphesi olduğu zaman bunlar için izolasyon odaları oluşturuldu. Bu izolasyon odalarında kişi orada bekletilir, sağlık birimlerine ve aileye haber verilir. Bilgilendirdikten sonra bu kişi daha sonra prosedüre uygun olarak gerekli yönlendirmeler sağlanır. Süreç böylece tamamlanmış olur. Bu uygulama ve prosedürler de sisteme yüklendikten sonra bakan beyin de belirttiği gibi 2 bin uzman arkadaşımız tetkik görevlisi olarak bu okullarımıza gidecekler. Okullara gittikleri zaman gerekli standardı ve şartları yerine getirdikleri zaman bu okul kurumumuz tarafından belge alabilir yazdıktan sonra İl Müdürlüğümüz bu okulumuza çalışmalarından dolayı belgeyi verecek. Okullarımız da bu belgeyi çok rahat bir şekilde okulların duvarlarına asabilecekler. Okullarımızda hijyen ve enfeksiyonu önleme adına gerçekten büyük bir iş başarmış olacaktır" şeklinde konuştu.

(Selim Bayraktar/İHA)

Kaynak: İHA

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