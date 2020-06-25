İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor
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İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor

İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor -Okullarda hummalı dezenfektan çalışması Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi İstanbul'da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

25.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:11

İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor

-Okullarda hummalı dezenfektan çalışması

İSTANBUL - Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı öncesi İstanbul'da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran'da yapılacak. YKS öncesi İstanbul'da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Bahçelievler Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettirdi. Ekipler, masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkulukları ile tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi.

İstanbul'da okullar YKS sınavına hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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