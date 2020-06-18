İstanbul'da okullar LGS'ye hazır
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İstanbul'da okullar LGS'ye hazır

Yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde 20 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı.

İstanbul'da okullar LGS'ye hazır
18.06.2020 15:33 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:45

Yeni tip korona virüs önlemleri çerçevesinde 20 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi okullarda hazırlıklar tamamlandı.

20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi yeni tip korona virüs salgınına karşın okullarda dezenfekte işlemleri yapıldı. Avcılar Filibeli Ahmet Hilmi İmam Hatip Ortaokulu girişlerinde tüm tedbirlerin alındığı görüldü. Duvarlara ve yerlere sosyal mesafe uyarıları yazıları asıldı. Dezenfekte edilen sınıflar dezenfekte sonrası kapatılarak sınav günü için hazırlandı. Okul girişinde ayrıca masalara kalem ve silgi dışında maske ve dezenfektan da konuldu. Sınıflar ise sıralar yine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde dizildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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