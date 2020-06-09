İstanbul'da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi
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İstanbul'da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi

İstanbul'da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Küçükçekmece'de sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi.

İstanbul'da okullar LGS sınavı öncesi temizlendi
09.06.2020 12:08 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:20

İstanbul'da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Küçükçekmece'de sınav yapılacak okullar dezenfekte edildi. Dezenfekte edilen okullar sınava hazır hale getirildi.

İstanbul'da 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ( LGS ) öncesinde okul binalarının sınava hazırlanması çalışmalarına başlandı. Pandemi döneminde uygulanacak olan sınav öncesinde Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler ilçede bulunan okulları gezerek öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda sınava girmeleri için sınıfları, ortak kullanım alanlarını, koridorlar ve lavaboları tek tek dezenfekte etti. Temizlik çalışmalarında Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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