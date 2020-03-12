İSTANBUL'DA OKULLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR Koronavirüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor.

Koronavirüse karşı okullarda dezenfektasyon çalışmaları yapılıyor. Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri ilçedeki okullarda çalışmalar yapıyor. Üsküdar İcadiye İlkokulu'nda bu sabah çalışmalarını sürdüren ekipler, okulu karış karış dezenfekte etti.

Özel kıyafetli ekipler, hazırlanan solüsyonlarla sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları, koridorlar ve okul bahçesi dahil öğrencilerin temas halinde olduğu her noktayı detaylı bir şekilde temizliyor.Çalışmalar sırasında özellikle tuvaletlerin, tırabzan ve okul bahçesindeki oyun alanlarıyla bankların dezenfektasyonuna ayrıca önem veriliyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA