İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da 2021 - 2022 Eğitim ve Öğretim Yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Kentte saat 08.00 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 52'ye yükseldi.

İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren büyük yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Haftanın ilk iş günü saat 08.00 sıralarında, kentte trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasında yüzde 52 olarak belirtildi.


İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

İstanbul'da okullar açıldı; trafik yüzde 52 seviyesinde

Demirören Haber Ajansı - Güncel

İstanbul, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title