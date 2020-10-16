Okul taşıtları ile servis araçları denetlendi
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Okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

16.10.2020 08:21 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:39

İstanbul'da kent genelinde okul taşıtları ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da kent genelinde okul taşıtları ile servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Sabah saatlerinde belirlenen noktalara konuşlanan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okul taşıtlarını ve servis araçlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, okul taşıtındaki öğrencilere ve servis araçlarındaki yolculara sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde hatırlatmalarda bulundu.

Ekipler, ayrıca maske kullanımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Okul taşıtları ile servis araçları denetlendi
Okul taşıtları ile servis araçları denetlendi
Okul taşıtları ile servis araçları denetlendi
Okul taşıtları ile servis araçları denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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