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İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza uygulandı.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri olmayan sürücülere ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy, Bakırköy ve Sarıyer'de belirlenen noktalarda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Denetimde servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeteli olup olmadığı ve yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca asayiş ekipleri de okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaparken, bazı parklar ile iş yerlerinde uygulama yaptı.

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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