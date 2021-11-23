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Okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

AA / Alptekin Soykan - Haberler | Güncel
Okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

ŞİLE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce Şile Otoyolu Üsküdar Libadiye Dönel Kavşağı'nda öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

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AA / Alptekin Soykan - Son Dakika Haberleri

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