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İstanbul'da okul servisleri denetlendi

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel
İstanbul'da okul servisleri denetlendi

İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da okul servislerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerce, Kadıköy ve Sarıyer'de trafik kurallarına ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi.

Kontrollerde servis şoförünün evrakı, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi, güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Gerekli belgeleri olmayan ve kurallara uymayan servis sürücülerine cezai işlem uygulandı.

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
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