Vali Yerlikaya'dan okul servislerinde şoförlerine aşı açıklaması - Haberler
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Vali Yerlikaya'dan okul servislerinde şoförlerine aşı açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Yerlikaya'dan okul servislerinde şoförlerine aşı açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okul servis şoförlerinin yüzde 94.2'sinin, servis rehber personellerinin ise yüzde 94.5'inin aşı olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya okul servis şoförlerinin yüzde 94.2'sinin, servis rehber personellerinin ise yüzde 94.5'inin aşı olduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğümüzün verilerine göre ilimizde 7 bin 428 okul servis şoförümüzün 6 bin 997'si (yüzde 94.2), 4 bin 637 servis rehber personelinin 4 bin 382'si (yüzde 94.5) aşılarını yaptırdı. Hedefimiz yüzde 100" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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