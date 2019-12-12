İstanbul'da okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi

12.12.2019 15:45 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:45

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Ümraniye'de zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi.

Ümraniye Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinlerde denetimde bulundu. Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmaması tek tek kontrol edildi. Özellikle şırınga çikolata satışının olup olmadığını denetleyen ekipler şırınga çikolatanın satışına rastlamadı.

Denetim ile ilgili konuşan zabıta memuru Gülali Sürgün, "Belediyemiz tarafından denetim yapıyoruz. Elimizde örnek olarak şırınga çikolata var. Çocuklarımız kapağını bilmediği için açıp ağızlarına alıp yutuyorlar. Tüm okul ve kantinlerde bu ürünün satışı konusunda denetliyoruz. Bulduğumuz zaman yasal işlem yapıyoruz. Gerekli mercilere de bildiriyoruz" dedi

Ortaokul öğrencisi Ahmet Burak Öztürk, "Bakkallarda aynısından satılıyordu. Ben hiç alamadım. Zararlı olduğunu biliyorum. Bizim okulumuzda bu tür şeyler satılmıyor" dedi.

Zabıta ekipleri Ümraniye'deki okulları denetlerken bazı okulların müdürleri basın mensuplarının okullara ve kantinlere girmesini engellemeye çalıştı.

(Mustafa Biçer/İHA)

Kaynak: İHA