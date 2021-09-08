Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
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Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da okulların çevresinde bulunan iş yerleri, parklar ve oyun salonları ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da okulların çevresinde bulunan iş yerleri, parklar ve oyun salonları ile servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kentte 39 ilçede eş zamanlı başlayan uygulamaya Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik, Terör, Asayiş ve Çocuk Şube personelleri katıldı.

Polis ekipleri tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite ile öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yaptı.

Okulların çevresinde bulunan parklar, metruk binalar, tütün ve alkol satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonlarında da uygulamalar yapıldı.

Kadıköy Göztepe Köprüsü'nde ise öğrencilerin güvenli yolculuk yapması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla servis araçları denetlendi.

Servis şoförünün evrakları, araç içerisindeki öğrenci sayısı, hosteslik belgesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Öte yandan öğrencilere Kovid-19 tedbirlerini içeren broşürler dağıtıldı.

Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi
Okul çevresindeki iş yerlerine ve servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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