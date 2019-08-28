İstanbul'da okul çevrelerinde polis denetimlere başladı

28.08.2019 14:36

Okulların açılmasına sayılı günler kala İstanbul'da polis, okul çevrelerinde denetimlere başladı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından 18 Eylül 2017'de çalışmalarına başlayan Mobil Okul Timleri (MOT) okul çevrelerinde eğitim güvenliğini etkileyebilecek her türlü sorunla ilgileniyor. MOT ekipleri, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ndeki bir okulun çevresinde internet kafe, alkollü içki satış yerleri, tütün ürünleri satan yerler ile park ve bahçelerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde şüpheli kişilerin üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptılar. Ekipler okullar açıldığı zaman da aranan kişilerin yakalanması, narkotik madde, silah ve delici kesici suç aletlerinin okullara girmeden yakalanması konusunda çalışmalar yapıyorr.

677 BİN 319 KİŞİNİN GBT'Sİ SORGULANDI

Ekipler, 2018-2019 eğitim dönemi içerisinde 57 bin 894 okulda denetim yaptı. Yapılan denetimler sırasında 677 bin 319 kişinin GBT bilgileri kontrol edildi. 15 bin 120 kişiye idari işlem, bin 283 kişiye ise adli işlem yapıldı. Okul çevrelerinde 8 bin 285 aranan kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suça karışan 670 çocuğun ise ailesine bilgi verildi.

32 BİN 304 SERVİS ARACI DENETLENDİ, 20 BİN 94 İŞYERİ VE PARK DENETLENDİ

MOT ekipleri denetimlerini sadece okullarda yapmıyor. Ekipler öğrenci servislerini de denetleyerek işlem yapıyor. Yine aynı dönemde 32 bin 304 servis aracı denetlenerek, bin 244'üne işlem yapıldı. 70 bin 19 araç denetlenirken, 12 bin 471 araca çeşitli suçlardan işlem yapıldı. Çalışmalarda 20 bin 94 işyeri ve park denetlenerek 142 işyerine işlem yapıldı.

37 KESİCİ DELİCİ MALZEME, 69 TABANCA, 10 TON UYUŞTURUCU MADDE

Ekipler, okul çevrelerinde 37 kesici delici malzeme, 39'u kurusıkı toplam 69 tabanca, 10 ton 521 kilo uyuşturucu madde, 6 bin 847 paket sigara ile 11 bin 241 adet dal sigara olarak bilinen tek sigara ele geçirildi.

Kaynak: DHA