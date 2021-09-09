İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 8 bin 646 kişi sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı
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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 8 bin 646 kişi sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı

İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 8 bin 646 kişi sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çevresinde şüpheli şahıslara yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çevresinde şüpheli şahıslara yönelik geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 8 bin 646 kişi sorgulanırken 39 aranan şahıs yakalandı.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 39 ilçede ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite çevresinde 1451 noktada şüpheli şahıslara yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. Çocukların ve gençlerin güvenliğini korumaya yönelik yapılan denetimlerde 8 bin 646 kişi sorgulanırken 39 aranan şahıs yakalandı ve 122 kişiye ise adli ve idari işlem uygulandı. Uygulama kapsamında bin 550 umuma açık alan denetlenirken yapılan kontroller sonucunda 2 iş yerine cezai işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 11.39 gram sentetik uyuşturucu madde, 4 adet sentetik hap, 134 paket kaçak sigara, 9 bin 400 tütün doldurulmuş makaron ve 7 bin 140 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İstanbul'da okul çevrelerinde denetim: 8 bin 646 kişi sorgulandı, 39 aranan şahıs yakalandı - Haberler
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