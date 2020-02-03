İstanbul'da öğrencilerin 2. dönem heyecanı
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İstanbul'da öğrencilerin 2. dönem heyecanı

İSTANBUL'da öğrenciler 2. yarıyıl döneminin başlamasının ardından bu sabah ders başı yaptı.

03.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 03.02.2020 12:35
İstanbul'da öğrencilerin 2. dönem heyecanı

'da öğrenciler 2. yarıyıl döneminin başlamasının ardından bu ders başı yaptı.

2019-2020 eğitim öğretim döneminin 2. bölümü bu sabah çalan ders zili ile başladı. İstanbul'da da öğrenciler ders başı yaptı. Şişli Sait Çiftçi İlkokulu'nda da dersler başladı. Sabah erken saatlerde okula gelen öğrenciler, zilin çalmasının ardından ilk derse girdiler. Öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul'da öğrencilerin 2. dönem heyecanı
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