İstanbul'da öğrencilere, velilere ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak
Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nın yapılacağı saatlerde İETT, özel halk otobüsleri ile metrobüsler ücretsiz olacağı öğrenildi.
19.06.2020 20:01 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:40
Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nın yapılacağı saatlerde İETT, özel halk otobüsleri ile metrobüsler ücretsiz olacağı öğrenildi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Liselere Giriş Sınavı sürecinde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS'nin yapılacağı tarihte İstanbul'da İETT ve özel halk otobüsleriyle metrobüs araçları, öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı öğrenildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA