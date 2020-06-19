İstanbul'da öğrencilere, velilere ve görevlilere ulaşım ücretsiz olacak Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nın yapılacağı saatlerde İETT, özel halk otobüsleri ile metrobüsler ücretsiz olacağı öğrenildi.

Yarın yapılacak olan Liselere Giriş Sınavı'nın yapılacağı saatlerde İETT, özel halk otobüsleri ile metrobüsler ücretsiz olacağı öğrenildi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Liselere Giriş Sınavı sürecinde tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. LGS'nin yapılacağı tarihte İstanbul'da İETT ve özel halk otobüsleriyle metrobüs araçları, öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağı öğrenildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA