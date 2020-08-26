İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor
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İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul'un batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

İstanbul'da öğleden sonra sağanak bekleniyor
26.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:42

Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Trakya ile İstanbul'un batı ilçelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgenin batısında yer yer çok bulutlu ve parçalı hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesimi ile İstanbul'un batı ilçeleri (Çatalca ve Silivri) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken sıcaklıklar mevsim normalleri civarında olacak.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

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