İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Off-Road nefes kesti... Araçların zorlu yolculuğu böyle görüntülendi

İSTANBUL Off-road sporu tutkunları İstanbul'da bir araya geldi. Eyüpsultan Çiftalanda bulunan parkurda araçların zorlu yolculuğu havadan görüntülendi. Çamura batan araçlar yine arkadaşları tarafından çekilerek kurtarıldı.

Güngören Belediyesi Off-road sporu tutkunları için Aziz Paşa Etkinlik alanında etkinlik düzenledi. 7'den 70'e yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte kahvaltı ve özel çekilişlerin ardından parkura doğru yola çıkıldı. Son günlerdeki yağışlarla sporcuların tam da istediği şekilde olan Eyüpsultan'da bulunan Çiftalan parkurunda onlarca modifiyeli arazi aracı çamurun içinde dans edercesine manevralar yaparak ilerledi. Bazı araç sürücüleri derin çukurlara saplanıp uzun süre arkadaşları tarafından kurtarılmayı bekledi. Diğer araç sürücüleri ise araçlarındaki vinçleri ile birlikte çamura saplanan araçları kurtardı. Havadan çekilen görüntülerde aksiyon film sahnelerini aratmayacak kareler ortaya çıkarken dik tepelere düz yolda gidiyormuş gibi tırmanan arazi araçları büyük beğeni topladı.

"Bu spor kesinlikle ekip işidir"

3 yıldır Off-road sporu ile uğraştığını ifade eden Ali Akyasan, "Doğayı sevdiğimiz için doğada spor yapmayı da seviyoruz. Güngören Belediyesi'nin sponsorluğu ile sağ olsunlar bize yerlerini tahsis ettiler. Kahvaltı organizasyonu yapıp mesire alanında bizleri ağırladılar. Kahvaltı organizasyonu bittiğinde zorlu parkura gideceğiz. Orada çamura batanlar yardım isteyenler farklı farklı sorunlarla karşılaşacağız. Tüm sorunların üstesinden gelip parkuru tamamlamaya çalışacağız. Bu spor kesinlikle ekip işidir. Bireysel olarak yapılabilecek bir spor değildir" Dedi

"Asıl amacımız doğa sevgisi"

Çamurcuyuz Off-road gurubu başkanı Hasan Hüseyin Pedük, "Çamurcuyuz Off-road gurubu olarak bir etkinlik düzenledik ve diğer arkadaşlarımız ile birlikte buradayız bugün. Asıl amacımız doğa sevgisi ve bu sevgiyi paylaşan insanlar ile beraber olmaktır. Tüm dostlarımızla eğlenceli bir gün geçirmek için buradayız. Kışın doğada hayvanları beslediğimiz organizasyonlar yapıyoruz hep birlikte. Güngören Belediyesi Başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz bizi burada ağırladıkları için" ifadelerini kullandı.

"Çamura düştün mü her şey bitti sanıyorsun"

12 yıldır Off-road sporu ile uğraşan Ahmet Sivri, "Çamurcuyuz Off-road gurubu daveti ile bugünkü etkinliğe katıldık. Orada bir yarış yapacağız bizde kendimizce, onlara göstereceğiz durumları pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Çamura düştün mü her şey bitti sanıyorsun. Sonra bir çıkıyorsun Elhamdülillah dünya varmış" diye konuştu.