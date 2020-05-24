İstanbul'da o gelenek devam ediyor
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İstanbul'da o gelenek devam ediyor

İstanbul'da o gelenek devam ediyor -Bayramda şeker toplayan çocuklara ceviz ikramı İstanbul'da, korona virüse dikkat çekerek için eski gelenekleri hatırlatmak amacıyla, şeker toplamak için kendi apartmanlarını ve komşu apartmanları gezen çocuklara bayram şekeri yerine ceviz ikram edildi.

İstanbul'da o gelenek devam ediyor
24.05.2020 20:26 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:26

İstanbul'da o gelenek devam ediyor

-Bayramda şeker toplayan çocuklara ceviz ikramı

İSTANBUL - İstanbul'da, korona virüse dikkat çekerek için eski gelenekleri hatırlatmak amacıyla, şeker toplamak için kendi apartmanlarını ve komşu apartmanları gezen çocuklara bayram şekeri yerine ceviz ikram edildi.

Ramazan bayramı, dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonucu diğer bayramlara göre daha sessiz ve sakin geçiyor. İstanbullular "Evde Kal" çağrılarına oldukça uysa da Ramazan'da çocukların şeker toplaması bayramın olmazsa olmazları arasında. Sultanbeyli'de çocuklar maskelerini taktıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak sokaklarında bulunan yakın mesafedeki komşularından şeker toplamak istediler. Bayramda bayram şekeri yerine ceviz ikram edilen çocuklar şaşkınlığını gizleyemedi. Geçmiş yıllara gittiklerini belirten çocuklar, " Büyüklerimizin çocukluğuna gittik" dediler.

Bayramda çocuklara ceviz ikram eden Mahalle sakini Hakan Zor, "Herkesin bayramı mübarek kutlu olsun iyi bayramlar. Bu bayram çocuklarımıza bayram şekeri yerine ceviz vermemizin nedeni bizim çocukluğumuzda annelerimiz babalarımız şeker, çikolata yerine bize ceviz verirlerdi. Biz de bu yıl korona virüsünden dolayı bayramda evdeyiz. Mahallemizin çocuklarını bizim çocukluğumuza götürerek korona virüsüne dikkat çekmek istedik. Herkesin bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan çocuklar " İyi bayramlar Türkiye" diyerek tüm ülkenin bayramını kutladılar.

Kaynak: İHA

Manşet

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