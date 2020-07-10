HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İstanbul'da normalleşmeyle birlikte kurulan şirket sayısı yüzde 78 arttı

İstanbul'da normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar geçen ilk 5 haftada İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 6 bin 613 oldu.

İstanbul'da normalleşmeyle birlikte kurulan şirket sayısı yüzde 78 arttı
10.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:04

İstanbul'da normalleşmenin başladığı 1 Haziran'dan 3 Temmuz'a kadar geçen ilk 5 haftada İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artışla 6 bin 613 oldu.

AA muhabirinin İTO'da yeni firma kuruluşları ve oda üyesi firmaların ticari belge başvurularından derlediği bilgiye göre, İstanbul'da şirket kuruluşları pandemi öncesi dönemi katladı.

İstanbullu şirketlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası "yeni normal"in ilk 5 haftasında talep ettiği dış ticaret belgesi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, kapasite raporu sayısı yüzde 46, online faaliyet belgesi yüzde 141 artış gösterdi. Sırasıyla dış ticaret belgesi 228 bine, kapasite raporu 680'e ve online faaliyet belgesi sayısı 40 bine ulaştı.

"Üretim cephesinde kayda değer bir çıkış yakaladık"

AA muhabirine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, normalleşmenin pozitif yansımalarını İTO kayıtlarında da görebildiklerini belirterek, "1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinin 6'ncı haftasındayız. İlk 5 haftanın rakamları oldukça umut verici. Şirketlerin ticari işleri için İTO'dan talep ettiği dış ticaret belgesi, kapasite raporu, online faaliyet belgesi sayıları da geçen yılı geçmiş durumda." diye konuştu.

En dikkati çekici artışın ise yeni şirket kuruluşlarında gördüklerini ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"Şirket kuruluşları pandeminin olmadığı 2019 yılının aynı döneminin bile ciddi şekilde üzerine çıktı. Bir diğer dikkati çekici nokta ise tescil rakamlarıyla ilgili. İlk 5 haftada şirketlerin tescil işlemlerinin sayısı da yüzde 5 artarak 15 bini geçti. Bu veriler, Kovid-19 ilk ortaya çıktığında söylediğim bir sözü doğruluyor. O zaman demiştim ki, 'Pandemi ile yaşamayı öğreneceğiz, onun esiri olmayacağız. Hem mücadele edeceğiz, hem üretime devam edeceğiz.' Veriler bize sadece koronavirüsle mücadelede başarılı olduğumuzu göstermiyor. Aynı zamanda bu virüsle başa çıkıp üretim cephesinde de kayda değer bir çıkış yakaladığımızı ispatlıyor."

- "Üçüncü çeyrekte ekonomimizin sıçrama yapmasını bekliyoruz"

Avdagiç, Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Türkiye'nin 53,9 ile son 28 ayın en yüksek değerine ulaştığını, TÜİK'in yayınladığı Tüketici Güven Endeksi'nin de yine salgın öncesi seviyesini aştığını hatırlattı.

Avdagiç, "Araç ve konut satışları, düşen kredi faizleriyle birlikte hızla artıyor. Beyaz eşya ve mobilya satışları da öyle... Dolayısıyla bu sektörler, yılın ikinci yarısında yaralarını daha da saracaklar." dedi.

Avdagiç, 2020 yılının ikinci yarısına ilişkin, "Pandeminin etkisi altındaki ikinci çeyrekte, tüm dünya gibi biz de sert bir daralmaya karşı karşıya kaldık. Ancak bu daralmaya karşın, 2020'nin 3'üncü çeyreğinde ekonomimizin bir sıçrama yapmasını bekliyoruz. Yılın son çeyreğini ise pandeminin ikinci dalgasının yaşanıp yaşanmayacağı belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye hiç kontak kapamadı'

İTO Başkanı Avdagiç, Kovid-19 salgınında Türkiye'nin üretimini sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye, deyim yerindeyse hiç 'kontak kapamadı'. Kapasite düşse de, üretim sürdü. Hacmi azalsa da, ticaret devam etti." dedi.

Koronavirüs ile başa çıkıldığını ancak bunun kolay bir süreç olmadığını ifade eden Avdagiç, ekonomik ve psikolojik olarak da uzun soluklu bir mücadeleye hazır olunması gerektiğini dile getirdi.

Avdagiç, ne kadar süreceği bilinmeyen bir "geçiş dönemi" yaşandığını, bu dönemde başarılı olmak için yapılması gerekenler bulunduğunu belirterek, yeni tedarik yolları ve yeni pazarlar düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Yeni döneminin Türkiye için bir fırsat olduğu değerlendirmesinde bulunan Avdagiç, "Yeni koşullara uygun yeni iş planlarını hazırlayıp uygulayan bir iş dünyası ise, Türkiye için büyük fırsattır. İstanbul iş dünyası da bu bağlamda, hem mevcut yapısını korumalı, hem de virüsle kendini yeniden keşfetmelidir. Ayrıca pandeminin ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlara uygun olarak yeniden şekillenecek piyasalara, yeni ürün ve hizmetler tasarlamaya başlamamız gerekiyor. Bir tane hedefimiz olmalı: O da, şu anda her ne yapıyorsak, o ürünü veya hizmeti Türkiye için, dünya için vazgeçilmez hale getirmek. Ürünlerimizi, herkesin ihtiyaç duyacağı, adeta kendini almaya zorunlu hissedeceği ürünlere dönüştürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu Magazin
Survivor'da finale günler kala şampiyon olma hayaline veda eden isim belli oldu
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak Güncel
Süleyman Soylu devreye girdi, şehidin baba evi sıfırdan yapılacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı Güncel
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım hakkında skandal paylaşımda bulunan Levent Özeren gözaltına alındı
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı 3. Sayfa
Yavru ayıyı vuran ve köpeklerine işkence yaptıran avcı yakalandı
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı Güncel
Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı Dünya
Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken tedbirler güncellendi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
81 ilin atık sularında yapılan korona incelemesine göre Konya'daki yoğunluk İstanbul'dan fazla
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Karın ağrısıyla hastaneye giden çocuğun midesinden 42 adet mıknatıs topu çıktı
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Kanser hastası, kaldığı hastanede 6. kattan atlayarak intihar etti
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Sakarya'da ikinci patlamaya sebep olan havai fişeklerle ilgili korkunç detay: 15 gün soğutulması gerekiyordu
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Nihat Özdemir'den şike suçlamalarına yanıt: Kayıtlarda 2010/11 sezonunun şampiyonu Fenerbahçe yazıyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili kararını bugün vermesi bekleniyor
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ibre Okan Buruk'a döndü
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Hulusi Akar Yılmaz Tunç Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Kemal Sunal Çağla Şıkel Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Cüneyt Çakır Serdar Gürler Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: İstanbul'da normalleşmeyle birlikte kurulan şirket sayısı yüzde 78 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 11:16:24. #1.15#
title