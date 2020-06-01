İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler açıldı
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İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler açıldı

İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler açıldı İstanbul'da yeni normalleşmenin ilk günü alınan kararlarla birlikte kıraathaneler kapılarını açtı.

01.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:32

İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler açıldı

İSTANBUL - İstanbul'da yeni normalleşmenin ilk günü alınan kararlarla birlikte kıraathaneler kapılarını açtı. Kıraathanelere gelen ilk müşteriler maskeli ve sosyal mesafeli bir şekilde oturdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu yeni normalleşme sürecinin ilk günü İstanbul'da kıraathaneler de kapılarını açtı. Sultangazi'de 80 gün sonra kapılarını açan kıraathaneler ilk müşterilerini kabul etti. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan müşteriler aylar sonra çaylarını içtikleri için mutlu olduklarını belirtti. Yayınlanan genelgeyle açılan kıraathanelerde taş ve kağıt oyunlarına izin verilmeyecek. Kıraathane işletmecisi Erol Yılmaz, "80-85 gündür kapalıyız gereken önlemleri aldık. Plastik bardak olsun, cam bardak olsun isteyene. Temizliğimizi, boya badanamızı yaptık bekliyoruz şu anda. Şu anda eskiye nazaran hareket yok ama inşallah iyi olacak. Ayrı ayrı oturtuyoruz masaları kısıtladık" dedi.

"Maskemizi taktık 1 metre aralıkla oturuyoruz"

Kıraathanelerin açıldığı ilk gün arkadaşlarıyla birlikte çayını içmeye gelen Hayrettin Açıkel, "3 aydan beri evde hapis gibi oturduk. Bugün yeni açıldı piyasaya yeni çıktık. Kendi oturduğumuz kahvehane 15-20 senedir. Mecbur buraya geldik yine. Tanıdık arkadaşlarımızla bir köy gibi aynı yere geliyoruz. Maskemizi taktık 1 metre aralıkla oturuyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde kıraathaneler açıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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