İstanbul'da "Nişantaşı seri hırsızı" polis tarafından kıskıvrak yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da "Nişantaşı seri hırsızı" polis tarafından kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da 'Nişantaşı seri hırsızı' polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Nişantaşı'nda girdiği restoran, ganyan bayii, ev ve inşaatlardan kaşla göz arasında hırsızlık yaparak 5 cep telefonu çalan Faslı hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler 'Daha hızlı' diye tempo tuttu
Polis seyyar satıcı kadını kamyonetin arkasında metrelerce sürükledi, çevredekiler "Daha hızlı" diye tempo tuttu

Nişantaşı'nda girdiği restoran, ganyan bayii, ev ve inşaatlardan kaşla göz arasında hırsızlık yaparak 5 cep telefonu çalan Faslı hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Masanın başında garson gibi bekleyerek pul biber isteme bahanesiyle sihirbaz gibi telefonu çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıyan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Telefonlar ise sahiplerine teslim edildi.

Şişli Nişantaşı semtinde önceki hafta Salı günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Zeynep K, arkadaşıyla birlikte ünlü bir köfteciye gelerek siparişi verdi. Genç kız ve arkadaşı yemek yendiği esnada garson gibi başlarında dikilen kimliği belirsiz bir şahıs, masadan pul biber almak istediğini söyledi. Masaya uzanan şahıs, bir eliyle biberi alırken değeri eliyle de masadaki cep telefonunu çaldı. Buradan çıkan şahıs, birkaç saat içerisinde Meşrutiyet Mahallesi'ndeki bir ganyan bayisinden, evden ve inşaattan kaşla göz arasında saniyeler içerisinde cep telefonu çaldı. Kısa sürede yaklaşık 5 cep telefonu çalan şahıs ardından kayıplara karıştı.

Pul biber isteme bahanesiyle telefonu çaldı

Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahıs masanın başında bir süre garson gibi bekliyor. Şahıs ardından masaya dönerek pul biber almak istediğini söylüyor. Bibere uzanan şahıs diğer eliyle telefonu çalıyor. Diğer bir görüntüde de şahıs ganyan bayisinde şarjda olan bir cep telefonunu çalıyor.

Şişli polisi hırsızlara göz açtırmıyor

Restoranda telefonunun olmadığını fark eden Zeynep K. iş yerinin güvenlik kameralarını inceledi. Telefonunun çalındığını fark eden genç kadın, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Harbiye Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren Şişli polisi, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şahsın eşkalini belirledi. Semtte çalışmalara devam eden ekipler, şahsın cadde üzerinde yürüdüğünü gördü. Bunun üzerine yanına giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şahsı kıskıvrak yakaladı. Üst araması yapılan 27 yaşındaki Fas uyruklu S.K'nın üzerinde 5 adet cep telefonu ele geçirildi.

Hırsız tutuklandı, telefonlar teslim edildi

Gözaltına alınan hırsız, polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlemi yapılan hırsız, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan ele geçirilen 5 cep telefonu ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahiplerine teslim edildi. Vatandaşlar ise Şişli polisini çalışmalarından dolayı tebrik ederek teşekkürlerini sundu. - İSTANBUL

İstanbul'da 'Nişantaşı seri hırsızı' polis tarafından kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da 'Nişantaşı seri hırsızı' polis tarafından kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da 'Nişantaşı seri hırsızı' polis tarafından kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da 'Nişantaşı seri hırsızı' polis tarafından kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da 'Nişantaşı seri hırsızı' polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Özge Özder Merve Dizdar Burcu Biricik Cemal Can Canseven
Spor Şenol Güneş Mesut Bakkal İsmail Kartal Servet Yardımcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da "Nişantaşı seri hırsızı" polis tarafından kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 09:42:25. #1.16#
title