Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti
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Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre - (Özel) İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti Gaspçı çift polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından gasp edildi.

- (Özel) İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

Gaspçı çift polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda sokakta yürüyen Pakistanlı genç, evine çağırdığı kadın ve nişanlısı tarafından gasp edildi. Cep telefonu ve 500 lirası çalınan gencin ihbarı üzerine nişanlı çift, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Pakistan uyruklu Asım Nawaz akşamüstü cadde üzerinde yürüdüğü esnada pencereden kendisine bakan bir kadın tarafından eve çağrıldı. Bunun üzerine eve doğru yönelen genç, kadının kapıyı açmasıyla içeriye girdi. Genç, içeriye girer girmez kadının nişanlısı tarafından bıçakla önü kesildi. Neye uğradığına şaşıran genç, nişanlı çift tarafından darp edildikten sonra hem cep telefonu hem de 500 lirası bıçakla gasp edildi.

Tuzak kurup evde gasp ettiler

Olayın ardından evden atılan gencin ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, evlerine baskın yaptığı çifti kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan İskan Y. ve Necibe K, ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gaspçı çiftin gözaltına alındığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Bıçakla parasını ve telefonunu almışlar"

Olayla ilgili konuşan bir esnaf, "Pakistanlı çocuğu çocuğu eve çağırmışlar. Biri bayan diğeri erkek şahıs, nişanlısı yani çocuğu evde bıçakla tehdit ediyorlar, 500 lirasını ve cep telefonunu alıp gönderiyorlar. Çocuk önce şikayetçi olmadı yanıma geldi ve polisi arayalım dedi. Olayı büyütmeyin söyleriz almaya çalışırız dedim. Ancak parayı geri alamayınca ihbarda bulundular. Dün akşam saatlerinde ise gözaltına alındılar" dedi.

Gaspçı çift serbest bırakıldı

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan nişanlı çift, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti
Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti
Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti
Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti
Son dakika haber! İstanbul'da nişanlı çift tuzak kurup Pakistanlı genci gasp etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

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