Nikah merasimleri sınırlı davetlinin katılımıyla kıyılıyor
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Nikah merasimleri sınırlı davetlinin katılımıyla kıyılıyor

Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul'daki evlendirme dairelerinde, gelin ve damat ile kısıtlı sayıdaki yakınlarının katılımıyla nikah törenleri gerçekleştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul'daki evlendirme dairelerinde, gelin ve damat ile kısıtlı sayıdaki yakınlarının katılımıyla nikah törenleri gerçekleştiriliyor.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan "Haziran ayı normalleşme tedbirleri" genelgesine göre, nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler, açık alanlarda maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının yapılmaması, kapalı alanlarda ise bu kurallara ilave olarak kişi başı asgari 6 metrekare alan bırakılması, azami 100 davetli ile sınırlandırılması kaydıyla yapılabiliyor.

Nikah törenleri en az 20 dakika arayla kıyılırken, her nikah arasında salonlar dezenfekte edilerek, bir sonraki törene hazırlanıyor. Çiftlerin yakınları ise bu mutlu günde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek törene katılım sağlıyor.

Bahçelievler Belediyesi Nikah Dairesi'ndeki törende de gelin ve damadın yakınlarının birer koltuk arayla oturdukları görüldü.

Kademeli normalleşmenin ilk gününde dünyaevine giren Emrah Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalleşme tedbirlerinin nikah tarihlerine denk gelmesinden dolayı şanslı olduklarını ifade etti. Ergin, yakınlarının nikah törenine katılabilmesinin de kendileri için ayrıca sürpriz olduğunu dile getirdi.

Nikah merasimleri sınırlı davetlinin katılımıyla kıyılıyor
Nikah merasimleri sınırlı davetlinin katılımıyla kıyılıyor
Nikah merasimleri sınırlı davetlinin katılımıyla kıyılıyor
Nikah merasimleri sınırlı davetlinin katılımıyla kıyılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Akkaya

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