İstanbul'da nesli tükenmekte olan semender ticareti yapan kişiye para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da nesli tükenme tehlikesinde olan koruma altındaki kuzey şeritli semenderi ile Anadolu pürtüklü semenderinin yasa dışı ticaretini yapan kişiye, 17 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı açıklamada koruma altındaki kuzey şeritli semenderi ile Anadolu pürtüklü semenderinin yasa dışı ticaretini yapan bir kişinin elindeki 22 canlıya el konulduğunu belirtti.

Fahrettin Ulu, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

"4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Koruma Altına alınan Av ve Yaban Hayvanlarını bulundurma kapsamında el konulan canlılar için 18/1 maddesine istinaden canlı bulundurmadan ve 19/1 maddesine üretime istinaden toplamda 17 bin 400 lira idari para cezası uygulandı. El konulan canlılar, İstanbul'da doğal yaşam alanına bırakıldı. Bölge Müdürlüğümüze bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek kara avcılığı kanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmalarımız devam etmektedir."

AA / Semra Orkan - Son Dakika Haberleri

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