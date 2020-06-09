İstanbul'da neler yapılır? En güzel İstanbul manzaraları nerelerdedir? Düşler şehri İstanbul'da gezilecek yerler İstanbul'da gezilecek yerler nereler? İstanbul'da ne yenir? İstanbul sarayları nelerdir? İstanbul adalarda ne yapılır? Tarihi yarımadada gezilecek yerler nereler? İstanbul'un her köşesi ayrı bir detay barındırır, peki İstanbul'a ilk defa gelen biri nereleri görmeli? Haberimizin detaylarında.

Bizans ve Osmanlı İmparatorluğunun başkenti olan şehir, birçok şiirin, şarkının ve güzel sözün ana karakteri olarak karşımıza çıkıyor.

Toplamda 39 ilçeye sahip şehrin bir ayağı anadolu yakasında bir ayağı avrupa yakasındadır. 3 boğaz köprüsü ile birleştirilen Anadolu ve Avrupa yakası tarihe, doğaya ve eğlenceye ev sahipliği yapar.

Yeditepeli İstanbul'un 7 tepesi nereler?

Topkapı Sarayı tepesi

Çemberlitaş tepesi

Beyazıt tepesi

Fatih tepesi

Yavuzselim tepesi

Edirnekapı tepesi

Kocamustafapaşa tepesi

İstanbul Tarihi Yarımada gezilecek yerler nereler?

İstanbul için en önemli kısım Tarihi Yarımada bölgesidir. Her turist ve her İstanbul meraklısı bu bölgeyi görerek birçok milletin tarihine tanık olma şansı yakalar. Tarihi Yarımada'da Eminönü'nden başlayacağınız bir yolculuk ile tarihin ortasına dalabilirsiniz.

Tarihi Yarımada; Marmara denizi, İstanbul Boğazı ve ve Haliç arasındaki bölgenin birleşimi ile oluşmuştur. Tarihi yarımada Fatih ve Eminönü ilçelerini kapsar. Burada konaklama yerleri, restoranlar ve alışveriş yapabileceğiniz birçok çarşı pazar bulunmakta.

Galata köprüsü ve Galata Kulesi İstanbul için en önemli yerlerdendir. Buralarda etkileyici İstanbul manzarasına karşı bir çay içmek isteyeceğinize eminiz.

Ayasofya Müzesi 537 yılında kilise olarak inşa edilen müze, 1453 yılında İstanbul'un fethi sonrasında camiye çevrilmiştir. 1935 yılından beri müze olarak kullanılmakta.

İstanbul Arkeoloji Müzesi birçok kültüre ait bir milyonu aşkın eser bulunan müze, dünyanın en büyük müzeleri arasındadır. Türkiye'nin ilk müze olarak inşa edilen yapısıdır.

Sultanahmet Camii 1609 – 1616 yılları arasında yapılmıştır. Ustalıkla kullanılan çinileriyle turistlerinde çok ilgisini çekmekte.

Süleymaniye Camii Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisi olarak karşımıza çıkmakta. Hünkâr ve müezzin mahfili, minber ve mihrabı granit ve mermer kullanımındaki işçiliği ile dikkat çekmekte.

Topkapı Sarayı Tarihi yarımadanın ucunda bulunan, büyük bir alana kurulmuştur.

Yerebatan Sarnıcı İstanbul'un en büyük kapalı sarnıcıdır. Sütunların ışıklandırması ve su ile görünümündeki ahenk turistlerin fazlasıyla ilgisini çekmekte.

Kariye Müzesi Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma binalardan yalnızca biri. İsa'ya adanmış bir kilise yapısı olarak tanımlanmaktadır. Kariye kent dışı anlamına gelir, bunun sebebi yapıldığı dönemde İstanbul surlarının dışında yer almasıdır.

Fatih Camii külliyesini de içinde barındıran Fatih Cami, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır. İçinde ayrıca darüşşifa, konukevi, aşevi, kütüphane ve hamam da bulunmaktaydı. 1766 depremi ile yıkılan Fatih Cami, restorasyon çalışmaları ile bugünkü halini almıştır.

Meşhur Balat sokakları turistlerin ilgisini fazlasıyla çekmekte, burada gezebileceğiniz birkaç tarihi yerden biri Ahrida Sinagog'u ve Demir Kilise-Sveti Stefan Bulgar Kilisesi olarak karşımıza çıkmakta.

Sahaflar Çarşısı, arşınıza nasıl bir eserin çıkacağını kestiremediğiniz yer:

Beyazıt Meydanı

Gülhane Parkı

Tarihi Yarımada yakınlarında bir inci: Eyüpsultan. Eyüp'te gezilecek yerler nereler?

Pierre Loti Tepesi

Eyüp Sultan Camii

Caferpaşa Medresesi

Feshane

Haliç, ayrıca burada kayıklara binme imkanı da bulunmakta.

İstanbul Sarayları

Topkapı Sarayı/ Sultanahmet

Aynalıkavak Kasrı/ Hasköy, Haliç

Tekfur Sarayı/ Edirne Kapı

Yıldız Sarayı/ Beşiktaş

Dolmabahçe Sarayı/ Beşiktaş

Çırağan Sarayı/ Beşiktaş

Ihlamur Kasrı/ Beşiktaş

Beylerbeyi Sarayı/ Beylerbeyi

Hidiv Kasrı/ Çubuklu

Küçüksu Kasrı/ Anadolu Hisarı

Adile Sultan Sarayı/ Üsküdar

İstanbul hisarları

Yedikule Hisarı

Rumeli Hisarı

Anadolu Hisarı

Yoros Kalesi

Üsküdar'da gezilecek yerler nereler?

Galata Kulesi terasından görebileceğiniz, denizin ortasında bulunan Kız Kulesi de kesinlikle görmek isteyebileceğiniz yerlerden! İstanbul'un sembolleri arasında bulunan Kız Kulesi'nin 2500 yıllık tarihi olduğu söyleniyor. Konuklarına çerçevesiz bir boğaz manzarası sunan Kız Kulesi, müze ve restoran olarak kullanılıyor.

Kız Kulesi Üsküdar'a yakın bir şekilde konumlanmıştır. Üsküdar'da deniz kenarında Kız Kulesi manzarasına karşı oturmak isteyenler için burası harika bir seçenek olarak karşımıza çıkmakta. Deniz havası ile çay içip, muhabbet etmek isteyenler burada toplanarak dalgaların sesinin tadını çıkabilir.

Üsküdar'dan devam edelim. Üsküdar merkezde birçok kafe bulunmaktadır. Buralarda oturup güzel ve yeni tatlar deneyebilirsiniz ya da tarihi yerlerini gezebilirsiniz.

Çengelköy

Beylerbeyi

Kuzguncuk

Kuleli

İstanbul Adalar'da neler yapılır?

İstanbul'da birçok ada bulunmakta: Büyükada, Heybeliada, Burgaz adası, Kınalıada, Sedef Adası, Kaşık Adası, Sivri Ada…

Buralarda gezilecek bir sürü tarihi yapı bulunmakta. İstanbul'un merkezine göre daha sakin olan adalarda bisikletle tur atmak ve denize girmek de çok yapılan eğlenceli aktivitelerden.

İstanbul ormanları nereler? İstanbul'da bulunan korular nereler?

Belgrad Ormanı

Aydos Ormanı

Fethi Paşa Korusu

Emirgan Korusu

Mihrabat Korusu

Atatürk Arboretumu

Çamlıca Tepesi

Fatih Korusu

Nakkaştepe Millet Bahçesi

Taksim Meydanı'nda kesinlikle görmeniz gereken yerler!

Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim meydanı, turistlerin çok ilgisini çeken yerlerden sadece biri. Peki, Taksim'de neler yapılır? Taksim'de nerelere gidilir?

İstiklal Caddesi boyunca sizi birçok mekan tarihiyle karşılayacak. Hanların ve pasajların yoğunlukta olduğu bu bölgede yapıların görüntüsü çok dikkatinizi çekecek!

Cumhuriyet Anıtı

Çiçek Pasajı

Suriye Pasajı

Tokatlıyan Han

Terkos Pasajı

Atlas Pasajı

Halep Pasajı

El Hamra Pasajı

Markiz Pasajı

St. Antuan Kilisesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Ve mutlaka tarihi Beyoğlu Tünel funiküleri ile yolculuk yapın. Taksim Meydanı'nda bir uçtan bir uca giden Taksim Tünel'ini de unutmayın.

İstanbul'da denize girilecek yerler nereler?

Kilyos Halk Plajı/ Sarıyer

Altınkum Kadınlar Plajı/ Sarıyer

Ayazma Plajı/ Şile

Uzunkum Plajı/ Şile

Ağlayankaya Plajı/ Şile

Kumbaba Plajı/ Şile

Ayrıca diğer özel plajlar bulunmakta. Gözlerden daha uzak olmak isterseniz, adalarda bulunan plajlarda tam size göre!

Yörükali Plajı/ Büyükada

Nakibey Plajı/ Büyükada

İstanbul'da düzenlenen festivaller

İstanbul açık hava festivalleri/ İstanbul açık alan etkinlikleri

Chill-Out Festival

İstanbul Lale Festivali

Neon Festival

Anadolu Rock Fest

İstanbul Coffee Festival

İstanbul Rooftop Festivali

TeknoFest

Holi Fest

Bigburn

Ayrıca, İstanbul'da birçok sanat, müzik veya sinema temelli festival de düzenlenmektedir. En çok ilgi görenleri şu şekilde sıralandırabiliriz:

İstanbul Caz Festivali

Uluslararası İstanbul Opera Festivali

İstanbul Film Festivali

İstanbul'da neler yenir? Nerede Yenir?

Kahvaltı seven biriyseniz, Beşiktaş Kahvaltıcılar Sokağı'na uğramadan dönmeyin deriz.

Bozanın tadına bir de ünlü Fatih bozacısında deneyin!

Kanlıca'da soğuk bir Kanlıca yoğurdu mutlaka yiyin!

Sultanahmet köftesi, Tarihi Yarımada için vazgeçilmez bir lezzet

Balık ekmek için Eminönü harika bir tercih olacaktır

Kumpir denilince akla ilk Ortaköy gelir, mutlaka burada deneyin.

Taksim ve Beşiktaş'ta birçok yerde kokoreççi, midyeci, tantunici de görebilirsiniz.