İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada
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İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada Beyoğlu'nda polis koçbaşıyla kapısını kırdığı eve operasyon düzenledi Beyoğlu'nda ihbar üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri evdeki şüpheliyi gözaltına aldı.

27.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:45

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

Beyoğlu'nda polis koçbaşıyla kapısını kırdığı eve operasyon düzenledi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda ihbar üzerine bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, koçbaşıyla kapısını kırarak girdikleri evdeki şüpheliyi gözaltına aldı. Evi didik didik arayan polis, dışarıda bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu polisi, Yenişehir Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu madde depolandığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, sokaktaki evi bir süre fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, eve operasyon düzenlendi.

Nefes kesen operasyonda uyuşturucu bulundu

Operasyonda polis ekipleri, evin kapısını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi. Evin karanlık olması ve üst kattan sesler gelmesi üzerine silahını çeken polis, kendisine yaklaşan şüpheliyi tabancasını doğrultarak gözaltına aldı. Ardından üst kata çıkan polis, evde didik didik arama yaptı. Ekmek poşetlerinden gazete kağıtlarına kadar her yere bakan polis, evin dışında yaptığı aramalarda ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. Nefes kesen operasyon ise kameralara yansıdı.

Polis, şüpheli şahsı işlemlerinin tamamlanması için emniyete götürdü.

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: İHA

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