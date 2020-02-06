İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada
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İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

06.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:09
İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali ABLAY/ , (DHA) Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada İstanbul'daki 10 ilçede ve 'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonları kamerada
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