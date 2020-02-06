İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)
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İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada İstanbul'daki 10 ilçede ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi.

06.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:20
İSTANBUL'DA NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARI KAMERADA (1)
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son iki haftada 'daki 10 ilçede ve 'nin Darıca ilçesinde çeşitli operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alınırken, yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

----------------Operasyon anları-Ele geçirilen uyuşturucular

 


- Alınırken
Kaynak: DHA
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