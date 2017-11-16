İstanbul'da Nefes Kesen Narkotik Operasyonu

Sarıyer'de narkotimleri önceden belirlenen bir adresteki 2 daireye özel hareket polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. Nefes kesen operasyonda tim, "Zoro" isimli narkotik köpeğiyle çatı katında yaptığı aramada çok miktarda skank diye tabir edilen narkotik madde ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise altıpatlar ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.



İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, Sarıyer'de bir binada uyuşturucu madde depolandığı bilgisine ulaştı. Fiziki ve teknik takibinin ardından operasyon için düğmeye basan tim saat 05.00 sıralarında harekete geçti. Ardından tim özel harekat polislerinin de desteğiyle Ferahevler Mahallesi Gülibrişim Sokak üzerindeki bir binaya operasyon düzenledi.



Narkotimlerinden nefes kesen operasyon



Operasyonda binaya giren tim, daireleri açtırıp içerideki şüphelilere yere yatırdı. Ardından evlerde yapılan aramada tim, yatak odasındaki çekmecenin üzerinde mermileriyle birlikte altıpatlar ele geçirdi. Evde aramaların tamamlanmasının ardından tim çatı katına çıkarak aramalarını sürdürdü. Burada tim, çatı aralarına da bakarak her tarafı didik didik aradı. Otomatik silahlarla önlem alan polis, bölgede kuş uçurtmadı.



Narkotik köpeği uyuşturucu madde buldu, altıpatlar ele geçirildi



Ardından çatı katına "Zoro" isimli narkotik köpeği getirildi. Köpeğin yaptığı aramada kutunun içerisine gizlenmiş, çok miktarda skank diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra tim, şüpheli şahsın kiraladığı öğrenilen bir otomobili de aradı. Otomobilde gözlük kaplarına bile bakan tim, aranmadık yer bırakmadı. Aramaların ardından maddelere ve altıpatlara polis tarafından el koyulurken, dairede yere yatırılan şahıs ise gözaltına alındı. - İSTANBUL