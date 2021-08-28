İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
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İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon

İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da narkotik polisi 3 ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirerek yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İstanbul'da narkotik polisi 3 ilçede sokak satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirerek yaklaşık 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 7 şüphelinin 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konuları ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 23 Ağustos ile 27 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Kağıthane ve Sancaktepe ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Tespiti yapılan adreslere yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda narkotik bulma eğitimli dedektör köpeği Rexo da kullandı. Adreslerde yapılan aramalarda 26 kilo 140 gram likit eroin, 17 kilo 240 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 141 kilo 820 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanıldığı değerlendirilen sodyum karbonat, 131 kilo 600 gram asit, 3 bin 800 adet sentetik ecza hap, 1 kilo 220 gram kokain, 984 gram Hint keneviri, 30 gram ekstacy, 1 adet kalıp makinesi, 1 adet aydınlatma sistemi, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ve 1 adet kroki ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL

İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon
İstanbul'da narkotik polisinde sokak satıcılarına operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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