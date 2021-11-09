İstanbul'da narkotik operasyonu - Haberler
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İstanbul'da narkotik operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da sokaklarda narkotik madde satan torbacılara ve uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da sokaklarda narkotik madde satan torbacılara ve uyuşturucu temin eden şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa merkezli birçok ilçede torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonun Bayrampaşa'da 25 adrese diğer ilçelerde de çok sayıda adrese ve şüpheliye yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Operasyona özel harekat polisleri ve hassas burunlu narkotik köpeği de destek verdi. Operasyonda önceden tespit edilen adreslerin kapıları ile polis ekipleri tarafından kırıldı. Polis ekiplerinin girmiş oldukları adreslerde ise detaylı inceleme yapıldı. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da narkotik operasyonu

İstanbul'da narkotik operasyonu

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