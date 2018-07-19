İstanbul'da Narkotik Operasyonu: 23 Gözaltı

İstanbul'un bir çok ilçesinde eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar ilçelerinde önceden belirlenen 28 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece, Eyüp ve Avcılar'da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirilirken, olayla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(İHA)