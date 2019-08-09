İstanbul'da narkotik operasyonu (1)
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
09.08.2019 11:49
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Başakşehir, Beyoğlu ve Arnavutköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarla 80 kilogram eroin, 16 kilogram afyon sakızı, 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA