İstanbul'da müzikholde dehşet anları: "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek kurşun yağdırdı
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İstanbul'da müzikholde dehşet anları: "Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek kurşun yağdırdı

İstanbul'da müzikholde dehşet anları: 'Bu mekanı açtırmayacağım' diyerek kurşun yağdırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İkitelli'de otomobille gelen kimliği belirsiz iki şahıs, çıkan kavga sonrası bir müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı.

İkitelli'de otomobille gelen kimliği belirsiz iki şahıs, çıkan kavga sonrası bir müzikhole tabancayla ateş açarak kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, küfürler yağdırarak "Bu mekanı açtırmayacağım" diyen şahıs geldiği otomobille kayıplara karıştı.

Olay, dün saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki bir müzikhole gelen şahıs, içeride henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma sonrası çıkan kavga sonucu mekandan atılan şahıs caddeden uzaklaştı. Bir süre sonra otomobille caddeye gelen şahıs araçtan indikten sonra küfürler yağdırarak tabancayla müzikhole defalarca ateş açtı.

"Bu mekanı açtırmayacağım" diyerek kurşun yağdırdı

Küfür etmeyi sürdüren saldırgan, "Bu mekanı açtırmayacağım" diye bağırarak ateş açmaya devam etti. Caddeye gelen başka bir saldırgan da tabancayla işyerine kurşun yağdırdı. Saldırının ardında saldırganlar geldikleri otomobile binerek kayıplara karıştı. Dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul'da müzikholde dehşet anları: 'Bu mekanı açtırmayacağım' diyerek kurşun yağdırdı
İstanbul'da müzikholde dehşet anları: 'Bu mekanı açtırmayacağım' diyerek kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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