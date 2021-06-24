Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
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Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) etkisini sürdürürken, ekiplerin temizleme çalışmaları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen çalışmalar sürüyor.

Maltepe ve Bostancı sahilindeki temizleme çalışmasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Kadıköy Kurbağalıdere'de de Bakanlığa bağlı ekipler müsilaj temizliği yapıyor.

Maltepe Küçükyalı ve Kartal sahilinde İBB ve Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara ait ekiplerin katı sıvı emici aracıyla yaptığı çalışmada müsilaj havayla çekiliyor.

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şükrü Gündüz

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