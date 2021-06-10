İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor

İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor
Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kadıköy'de Caddebostan sahilinde "müsilaj temizliği seferberliği" kapsamında 2 gündür yürütülen çalışmalar bugün de devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise bariyerlerle bir alanda toplanan müsilajı hortumlarla depolama tanklarına doldurdu.

Toplanan müsilajın daha sonra bertaraf edileceği öğrenildi.

İki gündür süren çalışmalar ve rüzgar nedeniyle kıyıda deniz salyalarının azaldığı gözlendi.

Ekipler, akıntı ve rüzgar nedeniyle müsilajın yeniden kıyıda çoğalabileceğini, bu nedenle çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Caddebostan sahilinde dip temizliği de yapılıyor

Öte yandan Bakanlığa ve yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken İBB'ye ait bazı tekneler Caddebostan sahilinde dip temizliği yapıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
Deniz salyası denizlerimize bilerek mi bırakıldı? Ortaya çıkan görüntüler kafa karıştırdı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum 'Müsilaj Temizliği Seferberliği' programında konuştu Açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum "Müsilaj Temizliği Seferberliği" programında konuştu Açıklaması
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Müsilaj seferberliğine ünlülerden destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Fatma Turgut Şeyma Subaşı
Spor Diego Ozan Tufan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 12:34:21. #1.15#

title