İstanbul'da "Mülteci Konseri" düzenlendi
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İstanbul'da "Mülteci Konseri" düzenlendi

İstanbul'da 'Mülteci Konseri' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından İstanbul'da "Mülteci Konseri" düzenlendi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından İstanbul'da "Mülteci Konseri" düzenlendi.

Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü vesilesiyle düzenlenen konser, Mülteci TV YouTube kanalında canlı yayınlandı.

Sunuculuğunu Ümit Sönmez'in yaptığı konserde konuşan MEHCER Göç Sanatçıları Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, "Bugün Birleşmiş Milletlere göre dünya genelinde 80 milyon mülteci var. Bu 80 milyon mültecinin hemen hemen 60-70 milyonu İslam dünyasından. Afganistan'dan, İran'dan, Türki Cumhuriyetlerden, Afrika'dan ve Orta Doğu'dan. Bunun sebebini tahkik ettiğimizde bunun arkasında Batı'yı göreceğiz. Fransa'yı, Amerika'yı, bunların bu coğrafyada yaptığı zulümleri göreceğiz. Onların zulümleri bitmedikçe, bu coğrafyada hicret, göç bitmeyecek" dedi.

Kışlakçı, Türkiye'de 4 milyona yakın sığınmacı olduğuna işaret ederek, "Dünyanın her yerinde mültecilerin yüzleştiği sorunlar var. Mültecilerin sorunlarını çözmek için bizler de farklı muhtelif sivil toplum örgütleri kurduk. Bugün başkanlığını yaptığım MEHCER Göç Sanatçıları Derneği, 100 yıl önce kurulmuş bir dernek. Mehcer, Arapçada göç edilen yer, mekan demek. Biz yüzyıl sonra bunun merkezini İstanbul'da kurduk" diye konuştu.

Ümit Sönmez de dünyadaki yerinden edilmiş insan sayısındaki artışa dikkati çekerek, "Bu akşam buradaki misafirlerimiz, sanatçılarımız çeşitli sebeplerle ülkelerinden ayrılmışlar. Her birinin ayrı bir hikayesi var" ifadelerini kullandı.

"Mültecilerin seslerine ses olmak için organize ettik bu konseri"

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanı Abdullah Resul Demir ise konseri hazırlarken asıl hedeflerinin bir farkındalık oluşturmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Dünya üzerindeki mültecilerin seslerine ses olmak için organize ettik bu konseri. Problemlerini, sıkıntılarını belki müzikle ifade etmek isteyeceklerdi. Biz uzun yıllardır hak temelli bir dernek olarak çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Dünya üzerindeki bütün mültecilerin haklarını, bu anlamda onların neyle karşılaşacaklarını ifade etmeye çalışıyoruz. Haklarıyla ilgili mücadeleler veriyoruz. Gerek mahkemeler nezdinde, gerek uluslararası platformlarda elimizden geleni yapıyoruz ama son yıllarda özellikle mültecilerin yaşadığı türlü türlü sıkıntılar oluyor. Belki kendilerini ifade etmekte zorlanıyorlardı. Biz de bugün 20 Haziran'ı vesile kılarak bir farkındalık oluşturalım, müziği kullanalım, bu vesileyle 'müzik herkesin paylaştığı vatan' mottosuyla müziği bir duygu düşünce paylaşımı olarak sizlere iletmeye çalıştık."

Konserde Suriye'den Malik Noor, Alaa ve Baidaa Alkhatib, İran'dan Danial Ajdari, Kongo'dan Enzo Ikah, Makedonya'dan Mesut Kurtis, Küba'dan Keily Fidel, Kanada'dan Sarah Atkinson sahne aldı.

Türkiye'den Taner Yüncüoğlu, Umut Mürare, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya, Grup Genç, Kemal Faruk, Mehmet Ali Aslan, Resul Aydemir, Tayfun Ayaz ve Hicret Nida Bulut sahnede misafir sanatçılara eşlik etti.

Müzik yönetmenliğini Murat Polat'ın yaptığı konser, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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