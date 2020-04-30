İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü "makas" terörleri kamerada
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İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü "makas" terörleri kamerada

Korona virüs tedbirlerine takıldılar.

İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü 'makas' terörleri kamerada
30.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:52

Korona virüs tedbirlerine takıldılar... İstanbul'a yürürken Bursa'da polise yakalandılar

Mega kentin çeşitli noktalarında motosikletlilerin ölümden döndü

İSTANBUL - Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, otomobilin "makas" atması sonucu ölümden döndü. Maddi hasarın oluştuğu o anlar kask kamerasına yansırken, motosikletlinin tepki gösterdiği sürücü suçlusun diyerek karşılık verdi Beşiktaş'ta kameralara yansıyan görüntüde ise ise panelvan araç sürücüsü süratli şekilde motosikletlilerin arasından makas attığı görülüyor.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Yenikapı-Bakırköy sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre motosikletini servis götüren Emir A., 06 FZR 02 plakalı motosiklet ile sahil yolunda seyretmeye başladı. Bir süre sonra yolda 34 ACU 662 plakalı otomobille süratli bir şekilde seyreden sürücü, önündeki araca makas attı. Motosikletlinin ölümden döndüğü olayda, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından yola kenarına çekerek otomobilini durduran sürücü araçtan indi. Motosiklet sürücüsü Emir A'da sürücünün yanına gelerek tepki göstermeye başladı. Otomobil sürücüsünün karşılık vermesi üzerine motosikletli makas attığını söyledi. Ancak yaptığını kabul etmeyen sürücü, aracında oluşan hasara baktı. Tartışmanın ardından taraflar ardından olay yerinden ayrıldı.

Motosikletliler ölümden döndü

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde geçtiğimiz 8 Mart Pazar günü meydana gelen olayda ise motosiklet sürücüleri trafikte seyretmeye başladı. O esnada panelvan tipi bir araçla süratli bir şekilde seyreden sürücü, motosikletlilerin arasından makas atarak geçti. Korku dolu anlar yaşayan sürücüler yol kenarında durarak yaşadıkları şoku atlatmaya çalıştı. Motosikletliler ölümden döndüğü anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da motosikletlilerin ölümden döndüğü 'makas' terörleri kamerada

Kaynak: İHA

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